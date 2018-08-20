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20 Ağustos 2018 14:38

Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Nevşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki imalatı yapan İran uyruklu 1’i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir’de kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

20 Ağustos 2018 14:38


Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine gelen bir ihbarı değerlendirerek, kaçak içki imalatı yapılan bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 adet variller içerisinde bulunan toplamda 315 litre yapım aşamasında bulunan rakı, 20 adet çeşitli ebatlardaki pet şişe içerisinde 26,5 litre içime hazır rakı, 1 adet içki yapım aşamasında kullanılan iki bölümünden oluşan metal düzenek, 1 adet bahse konu düzenekte kullanılan ocak, 1 adet kantar, 1 adet huni, 1 adet ucuna özel aparat takılmış matkap ve 1 adet mutfak tüpü ele geçirildi. Operasyonda ayrıca, İran uyruklu A.A., M.R. ve A.R.D. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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