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31 Aralık 2016 09:59

Nevşehir’de kar etkili oluyor

Nevşehir’de kar etkili oluyor

31 Aralık 2016 09:59

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı bazı yerlerde 40 santime kadar ulaştı.
Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Kentte kar kalınlığının şehir merkezinde yer yer 40 santime kadar ulaştığı öğrenildi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar beyaz bir örtü ile karşılaşırken, vatandaşlar kaldırımlarda araç sürücüleri ise trafikte zor anlar yaşadı. Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren kaldırım temizleme çalışmalarının başladığı görülürken, kar yağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi.
Dün üç mevsimi birden yaşadıklarını ifade eden Selim Köybaşı isimli vatandaş, sabah kalktığında her tarafın beyaz bir örtü ile kaplandığını ifade ederken "Yeni yıl öncesinde bereket yağışı bizleri mutlu etti" diye konuştu.



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