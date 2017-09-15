Nevşehir’de "Narko Sokak" uygulaması yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamaya 14 ekip, 52 polis memuru ve bir narkotik köpeği katıldı. Yapılan uygulamalarda 146 şahsın GBT kontrolü yapılırken 26 iş yeri, 36 araç kontrol edildi.

Düzenlenen Narko Sokak uygulamasında, 11 araç sürücüsüne 3 bin 378 lira para cezası yazılırken bir araç ise trafikten men edildi. Yine uygulama kapsamında 0,34 miligram metamfetamin, 1.85 gram esrar ele geçirilirken 4 şahsa “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.