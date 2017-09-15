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15 Eylül 2017 16:01

Nevşehir’de "Narko Sokak" uygulaması yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Narko Sokak uygulamasının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Nevşehir’de

15 Eylül 2017 16:01


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamaya 14 ekip, 52 polis memuru ve bir narkotik köpeği katıldı. Yapılan uygulamalarda 146 şahsın GBT kontrolü yapılırken 26 iş yeri, 36 araç kontrol edildi.


Düzenlenen Narko Sokak uygulamasında, 11 araç sürücüsüne 3 bin 378 lira para cezası yazılırken bir araç ise trafikten men edildi. Yine uygulama kapsamında 0,34 miligram metamfetamin, 1.85 gram esrar ele geçirilirken 4 şahsa “Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçlarından yasal işlem yapıldığı öğrenildi.




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