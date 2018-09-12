Nevşehir'de okulların güvenliği azami düzeye çıkartılacak

2018-2019 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi başlamadan önce öncelikli olarak okullar başta olmak üzere okul güvenliğinin azami düzeye çıkartılması, okul güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetimi Sistemine entegrasyonu, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ve öğrencilerin okul servisleriyle güvenli bir şekilde taşınması konularının ele alındığı Vali İlhami Aktaş başkanlığındaki toplantı, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Emniyet Müdür Vekili Emin Çakı, Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Dildöken, Şoförler ve Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mustafa Düzgün, okul servisleri ve kooperatif temsilcilerinin yanı sıra belediye başkanları, mahalle muhtarları ilk, orta lise ve dengi okulların müdürleri ile okul aile birlik başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu ve öğrencilerin okul servisleriyle güvenli bir şekilde taşınması, Nevşehir Emniyet Müdürlüğünce okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda sunum yapıldı.