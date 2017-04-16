Nevşehir’de oy verme işlemi başladı

Nevşehir’de 665 sandıkta 2016 bin 903 seçmen oy kullanacak ve bin 271 emniyet mensubu görev yapacak. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da oy kullanmak üzere eşi Songül Aktaş ile birlikte Mehmet Gülen İlkokuluna geldi. Sandık görevlilerine başarı dileklerinde bulunan Vali Aktaş 1022 no’lu sandıkta oyunu kullandı.

Ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Aktaş, “Güzel bir sabahta inşallah vatandaşımız huzurlu ve güvenli bir ortamda giderek iradesini sandığa yansıtacaktır. İnanıyoruz ki memleketimiz için en güzeli olacaktır. İl genelinde 900 civarında emniyet, 350 civarında da jandarma personelimiz olmak üzere toplam bin 250 civarında güvenlik personelimiz görevli başındalar. 665 sandıkta 206 bin seçmenimiz bulunmaktadır” dedi.