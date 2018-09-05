Şehrin değişik mahalle ve sokaklarında yer alan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarının çağın gerektirdiği sağlıklı bir alt yapı ile yenilenmesine yönelik çalışmalar Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinde devam ediyor.

Bu çerçevede 15 Temmuz Mahallesi’ndeki Sağlık Parkta bu kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Yenileme çalışmaları ile bu alanlarda Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü marangozhanesinde yaptırılan ahşap oyun gruplarının yanı sıra kamelyalar oluşturulacak. Çocuk Oyun alanı ve dinlenme parkında çeşitli türde bitkilerin de ekimi yapılarak çimlendirilmesi gerçekleştirilecek. Alandaki yeşil alanların sulanması da tam otomatik sulama sistemleri ile yapılacak.

Diğer yanda da park yenilenmesi çalışmalarının önümüzdeki günlerde, 15 Temmuz Mahallesi Damat İbrahim Paşa Parkı’nda başlatılması planlanıyor.