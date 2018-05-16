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16 Mayıs 2018 11:05

Nevşehir’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri dolayısı ile siyasi parti temsilcileriyle Seçim Güvenliği Toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Nevşehir’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

16 Mayıs 2018 11:05


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Soley, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve siyasi parti İl temsilcileri katıldı


Toplantıda, seçim takvimi çerçevesinde uyulması gerekli usul ve esaslara ilişkin hazırlanan bilgilendirme sunumu ile başladı. Katılımcıların sorularının alınması ve cevaplandırılması ile devam eden toplantı, katılımcılar tarafından ilimizde seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması esaslarına ilişkin alınan karar ve genel değerlendirme ile tamamlandı.




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