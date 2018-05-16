Nevşehir’de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Soley, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve siyasi parti İl temsilcileri katıldı

Toplantıda, seçim takvimi çerçevesinde uyulması gerekli usul ve esaslara ilişkin hazırlanan bilgilendirme sunumu ile başladı. Katılımcıların sorularının alınması ve cevaplandırılması ile devam eden toplantı, katılımcılar tarafından ilimizde seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması esaslarına ilişkin alınan karar ve genel değerlendirme ile tamamlandı.