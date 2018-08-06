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06 Ağustos 2018 11:39

Nevşehir’de sıcak asfalt öncesi alt yapı çalışmalarına başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan ana yolların sıcak asfalt kaplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Yeni Sanayi Sitesi girişi ile Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki yolda temel alt yapı çalışmalarına başlandı.

Nevşehir’de sıcak asfalt öncesi alt yapı çalışmalarına başlandı

06 Ağustos 2018 11:39


Atatürk Bulvarı bitimindeki Borsa Kavşağı ile Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki bin 392 metrelik bölümde gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışmaları öncesinde temel alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilk etapta Yeni Sanayi Sitesi girişi ile Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki yolda yağmur suyu drenaj hattının oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Borsa Kavşağı ile Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki yolda yapılacak temel alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sıcak asfaltlama yapılacak.


Öte yandan Borsa Kavşağı ile Şehitlik Köprülü Kavşağı arasındaki yolun sıcak asfaltla kaplanmasının ardından, sıcak asfalt çalışmaları, daha önceden planlanan çeşitli sokaklarda devam edilecek.




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