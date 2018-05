Dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediklerini açıkladı.

Nevşehir’de faaliyet gösteren 54 sivil toplum örgütü tarafından oluşturulan Milli İrade platformu üyeleri Nevşehir Valiliği önünde basın açıklaması düzenlendi. Milli İrade Platformu adına basın açıklamasında konuşan Mustafa Özdemir, Ülkemiz 24 Haziran 2018 tarihinde bir kez daha sandık başına gitmektedir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa referandumu ile başkanlık sistemini kabul eden ülkemiz, ilk defa yeni sistemde bir seçim süreci yaşamaktadır dedi. Özdemir açıklamasında, “Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren, çok partili hayata geçilmesi ile birlikte halkın seçtiği iktidarları paylaşmak isteyen vesayet sistemleri maalesef son günlerde operasyon üzerine operasyon yapmaktadırlar. Özellikle son 15 yılda yaşadığımız seçimler hiçbir şekilde doğal mecrasında gitmemiştir. Her seçim sürecinde çeşitli algı operasyonları ile milli irade etkilenmeye çalışılmıştır. İşte bu yüzden ilimizde 2010 yılında oluşturduğumuz milletin iradesi “Milli İrade Platformu” olarak bu seçim sürecinde yine alanlara indik. Platformumuza destek veren 54 sivil toplum örgütü ile birlikte ilkini şu anda gerçekleştirdiğimiz basın açıklaması ile birlikte bu sürecin içerisinde top yekûn olarak yer alacağımızı ve sahaya indiğimizi beyan ediyoruz. Ülkemizin varlığını ve bağımsızlığını tehdit eden her türlü legal gibi görünen ve illegal yapılarla mücadeleye devam edeceğiz. Yaklaşık 2 yıl önce ülkemiz kurtuluş savaşından daha kötü bir plan ile işgal edilmek yok edilmek istenmiştir. Bu hainliği gerçekleştiren FETÖ/PDY, PKK, PYD, DEAŞ VS. arkasındaki Amerika ve diğer şer güçler ile bunların yerli işbirlikçileri hiçbir şey olmamış gibi pişkince alanlarda boy göstermektedirler. Ülkemizin düştüğü bu sıkıntıdan Milli Güçlerin ittifakı ile kurtulacağına inanıyoruz. Millet iradesi her şeyin üzerindedir. Millete rağmen hiçbir şey asla başarılamayacaktır. Bu günden itibaren 54 STK’ya gönül vermiş tüm mensuplarımızla birlikte ülkemize sahip çıkmak Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak sandığa sahip çıkmak onu TBMM’de de yalnız bırakmamak için var gücümüzle çalışacağız. Cumhurbaşkanımız ile milletinin arasını açamayanlar sinsi bir planın peşindeler. Nedir bu plan “Cumhurbaşkanına oyumu veririm ama partisine vermem” bu söylem, Bu plan sinsi bir oyunun ilk halkasıdır. Cumhurbaşkanımızı TBMM’de güçsüz bırakmak elini kolunu bağlamak Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak ve kötü emellerine böylece ulaşmak istiyorlar. Millet olarak Nevşehir olarak bu oyuna gelemeyeceğiz bu oyunu bozacağız Allah’ın izniyle. 2 Gün önce 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümüydü. Milletin adamı Adnan Menderes’i idam ettiler. Turgut Özal’ı zehirlediler Necmettin Erbakan’a 28 Şubat darbesi yaptılar. Şimdi de Milletin adamı Erdoğan’a dolar ve Euro operasyonu yapıyorlar. “Kendisine oy veririm ama partisine oy vermem” algısı oluşturarak ülkeyi kaosa sürüklemek istiyorlar. Fakat amaçlarına ulaşamayacaklar. Nevşehirli seçmenlere sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Gün birlik günüdür. Beraber olma günüdür. Ülkemize sahip çıma günüdür” diye konuştu.