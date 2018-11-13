Nevşehir'de sokak hayvanları aç kalmıyor

Nevşehir'de çöp konteynerlerın sayısal olarak artırılmasının yanı sıra uzun kış dönemlerinde sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçebilmek amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından köpek besleme odaklarının şehrin farklı noktalarında montaj çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen yaptığı açıklamada, şehir merkezinde çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin sayısal olarak artırılmasına yönelik çalışmalarla birlikte sokak hayvanlarının yoğun kış dönemlerinde beslenmelerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından köpek besleme odaklarının yapımına hız kazandırdıklarını söyledi.

Seçen, çevresel sorunlarla köklü bir mücadele yaparken sokak hayvanlarının bundan olumsuz yönde etkilenmesinin de önüne geçilmesinin gerektiğine inandıklarını dile getirerek şöyle konuştu: “ Şehir merkezinde ciddi bir çevre sorunu haline gelen evsel atıkların depolanması yönündeki çalışmalarda yeraltı çöp konteynerleri ile bir çözüm oluşturulmaya çalışıldı. Yeraltı çöp konteynerlerinin bulunmadığı sokak ve caddelerde de özellikle son günlerde yerüstü çöp konteynerlerini yaygınlaştırmaya azami bir gayret gösteriyoruz. Tüm bu çalışmalar ortaya konulurken sokak hayvanlarının beslenmelerini de etkin bir şekilde sağlamak adına Park ve Bahçeler Müdürlüğü Marangozhanesinde köpek besleme odaklarının yapımına hız kazandırdık. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ekipleri ile ortak bir çalışmayla, ürettiğimiz köpek besleme odakları başta park ve bahçeler ile sokak köpeklerinin bulunabileceği şehir merkezlerimizin farklı giriş noktalarına yerleştiriyoruz. Montajlarını yaptığımız köpek besleme odaklarımızda, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler köpek mamalarının sürekli şekilde bulundurularak sokak hayvanlarının aç kalmalarının da önüne geçmiş olacağız” dedi.