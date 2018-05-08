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08 Mayıs 2018 17:26

Nevşehir’de tedavisi tamamlanan Japon turist ülkesine nakil oldu

Nevşehir de meydana gelen trafik kazasında yaralanan 28 yaşındaki Japon turist Wataru, Komatsu ülkesine gönderildi.

Nevşehir’de tedavisi tamamlanan Japon turist ülkesine nakil oldu

08 Mayıs 2018 17:26


Nevşehir’de trafik kazası sonrasında yaralanan Japon turist Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ameliyata alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Mustafa Çetin ve ameliyat ekibi tarafından dalağı başarılı bir şekilde alınan, 6 gün boyunca 3. basamak yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 28 yaşındaki Wataru Komatsu, kendi isteğiyle ülkesine gönderildi.


Nevşehir Devlet Hastanesinden ambulansla alınarak Nevşehir Kapadokya Havalimanına götürülen Japon turist daha sonra özel bir uçakla Japonya’ya gönderildi.




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