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30 Ağustos 2018 17:38

Nevşehir’de TOKİ yatırımları görüşüldü

Nevşehir Belediyesi ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) işbirliği ile şehir merkezinde halen devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar, Belediye Başkanı Atilla Seçen’in makamında düzenlenen bir toplantıda değerlendirildi.

Nevşehir’de TOKİ yatırımları görüşüldü

30 Ağustos 2018 17:38


Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, TOKİ Kentsel Yenileme Dairesi Başkanı Gürol Konyalıoğlu ve Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Alevli’nin yanı sıra uzmanlar katıldı.


3 saat süre ile devam eden toplantıda, Nevşehir Belediyesi ile TOKİ işbirliği içerisinde şehir merkezinde yürütülen yatırımların yanı sıra, bundan sonraki süreçte yapılması öngörülen yatırımlar ele alınarak bu çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.




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