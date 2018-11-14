İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir'de trafik ihlalleri MOBESE'den denetlenecek

Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından trafik ihlallerinin engellenmesi amacıyla KGYS (MOBESE) den trafik denetimlerine başlandı.


Nevşehir'de özellikle son dönemlerde Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi üzerindeki otobüs duraklarına park eden araçlar, ikinci sıraya park eden, engelli rampasına park eden araçlar ile yasak parkta bulunan araçlara KGYS görüntülerine istinaden cezai işlem yapılacağı bildirildi.


Nevşehir Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından idari para cezası düzenlenmekle birlikte ayrıca seyir halinde telefonla konuşmak, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışık ihlali, yaya geçidindeki yayalara ilk geçiş hakkını vermemek, trafikte tehlikeli şerit değiştirmek gibi çeşitli maddelerden trafik cezası uygulanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.