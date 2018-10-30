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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu'dan Nevşehir'e giden 50 FC 392 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Nevşehir'den Derinkuyu istikametine giden 50 AJ 760 plakalı araca çarptı. Kazada 50 FC 392 plakalı aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralananlara ilk müdahaleyi kaza yerinden geçen diğer sürücüler yaparken olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi ve Kapadokya Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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