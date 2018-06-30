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30 Haziran 2018 00:42

Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir’in Uçhisar beldesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

30 Haziran 2018 00:42


Edinilen bilgilere göre, Göreme’den Nevşehir’e gelmekte olan 50 EZ 949 plakalı otomobil ile Uçhisar’dan Göreme’ye gitmekte olan 16 LT 881 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaparken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerin ardından 3 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesine, 1 yaralı Kapadokya Hastanesine ve 1 yaralı ise Versa Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Göreme-Uçhisar yolu yaklaşık 45 dakika trafiğe kapanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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