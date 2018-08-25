Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 11:14

Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

Nevşehir-Ürgüp yolunda bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Nevşehir’de trafik kazası: 5 yaralı

25 Ağustos 2018 11:14


Edinilen bilgiye göre Ürgüp istikametinden Nevşehir’e gelmekte olan Süleyman Çöloğlu yönetimindeki 06 GE 8900 plakalı araç, Nevşehir’den Uçhisar’a gitmekte olan ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Filiz Demir yönetimindeki 01 AYY 224 plakalı araca çarptı. Kaza sonrasında her iki araçta bulunan toplam 5 kişi yaralanırken yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı.


Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç