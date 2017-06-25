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25 Haziran 2017 19:37

Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Acıgöl-Tuzköy havaalanı yolu Yuva köyü çıkışında meydana geldi.

Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı

25 Haziran 2017 19:37

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre kaza, Acıgöl-Tuzköy havaalanı yolu Yuva köyü çıkışında meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 34 HL 2431 plakalı aracın havaalanı yolunda seyir halindeyken Yuva köyü yolundan gelmekte olan Metin T. idaresindeki 59 UZ 917 plakalı aracın yola çıkmasıyla iki araç çarpıştı. Kazada Gülay K., Nilay K., Emel K.,Zeynep K., Furkan S., Ahmet K. ve Metin T. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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