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16 Ağustos 2018 15:38

Nevşehir’de Türk Lirası sıkıntısı yaşanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın`dövizleri bozdurun çağrısına destek vermek amacıyla ellerindeki dolarları ve altınlarını bozduran Nevşehirli vatandaşlar, döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştururken, döviz büroları Türk Lirası yetiştirmekte zorlandı.

Nevşehir’de Türk Lirası sıkıntısı yaşanıyor

16 Ağustos 2018 15:38


Nevşehir Uzer Döviz Genel Müdürü Nurullah Uzer yaptığı açıklamada Nevşehir’de vatandaşların Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından yastık altındaki döviz ve altınları bozdurmak için uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle Türk Lirası yetiştirmekte sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Uzer, “Başkanımızın Cuma günün ki çağrısından sonra Nevşehir’de artarak devam eden yastık altındaki döviz ve altınları bozdurma meydana geldi. Pazartesi gününden sonra ise bu kendini daha da fazla belli etti. Tabi haliyle piyasada bir Türk Lirası sıkışıklığı meydana geldi. Ancak bu Türk Lirası sıkışıklığı piyasayı kilitleyecek kadar bir ciddi boyutlarda olmadı. Gecikmelide olsa müşterilerin paralarını ödendi. Dövizleri bozduruldu, altınları bozduruldu karşılığında Türk Lirası belki biraz gecikmeli de olsa ödendi” dedi.



“Doların 5,50 seviyesine düşmesini bekliyoruz”


Uzer Döviz Genel Müdürü Nurullah Uzer, vatandaşların döviz bürolarına akın ederek dövizlerini ve altınlarını Türk Lirasına çevirmesiyle birlikte doların 5,50 seviyesine düşmesini beklediklerini söyledi. Uzer, “Biz bundan sonraki süreçte dövizin ve altının düşmesinin devam edeceğini bekliyoruz. İlk etapta doların 5,50 gelebileceğini düşünüyoruz. Tabi burada halkımızın Başkan Erdoğan’ın çağrısına verdiği olumlu tepki ciddi anlamda rol oynamıştır. Halkımız Başkan Erdoğan’ın çağrısına uyarak devletine, milletine, başkanına, hükümetine sahip çıktığını bir kere daha tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.




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