Nevşehir’de U 19 ligi başlıyor

ASKF tarafından Nevşehir’de düzenlenen U19 futbol maçları 7 takımın katılımı ile 16 - 17 Eylül tarihlerinde oynanacak olan maçlar ile başlıyor. ASK tarafından düzenlenen U19 ligine Apak Acıgölspor, Kalaba İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü, Kapadokya Nevşehirspor, Kaymaklı Belediyespor, Maksanspor, Nevşehirspor ve Telekomspor takımları şampiyonluk mücadelesi için yarışacaklar.

ASK Başkanı Mustafa Avcı açıklamasında, “ Federasyonumuz tarafından 2017-2018 futbol sezonu U19 maçları ile start alıyor. U19 ligine katılan 7 takımımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki yeni sezonumuz dostluk ve kardeşlik çerçevesinde geçecektir” dedi.