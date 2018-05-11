Nevşehir’de üniversite turizm sektörü iş birliği çalıştayı düzenlendi

Çalıştaya Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, TURKODER Başkan Yardımcısı Mehmet Kök, Kapadokya Aşçılar Derneği Başkanı Rıza Arıcı, TÜRSAB BYK Başkanı Coşkun Kırtıl, KAP-HİB Birlik Encümeni Ömer Tosun, Nevşehir Müze Müdürü Murat Gülyaz, turizm sektörü temsilcileri, üniversitemiz Turizm Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı yaptı. Turizmin Kapadokya bölgesi ve Üniversite için öncelikli bir sektör olduğunu, Turizm Fakültesinin sektör açısından önemli bir misyon üstlendiğini, bu misyonun yerine getirilmesinde üniversite- turizm sektörü iş birliğinin sağlanması gerektiğini belirten Rektör Bağlı, ayrıca Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek NEVÜ Turizm Araştırmaları Enstitüsünün kurulduğunu ve bunun da bölge turizmine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çalıştay; Turizm İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Seyahat Acenteciliği ve Turist Rehberliği olarak üç oturumda gerçekleştirildi. NEVÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın moderatörlüğünde yapılan çalıştay da ders planları, staj ve ders uygulamaları ile ortak projeler konusunda daha iyi bir iş birliğinin nasıl sağlanabileceği tartışıldı. Öte yandan bölge turizminin ihtiyacına uygun öğrenci profilinin nasıl olabileceği, işletmelerin nasıl daha iyi istihdam sağlayabileceği konularında öneriler sunuldu.