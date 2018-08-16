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16 Ağustos 2018 19:41

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonunda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Nevşehir’de uyuşturucu taciri 7 kişi tutuklandı

16 Ağustos 2018 19:41

Gözaltına alınan şahıslardan 7’si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir’de uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği kişilere yönelik operasyonunda 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 11,78 gram bonzai, 16,04 gram metamfetamin, 25,24 gram esrar, 2 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait 3 adet şarjör, 5 adet fişek, 7 adet sallama tabir edilen bıçak, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 9 bin 650 lira ve 50 euro para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç., S.K., A.Y., M.G., A.E., S.Y. ve 18 yaşından küçük M.D., uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, diğer 4 şahsa ise uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından yasal işlem yapılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.




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