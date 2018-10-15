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Nevşehir'de uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu sonrasında 2 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada, 90, 39 gram toz esrar ile 0,21 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis ekipleri tarafından ikamette bulunan Y.İ. ve S.Ç. gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.İ.ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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