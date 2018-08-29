Nevşehir’de uyuşturucu tacirinin evinden adeta cephanelik çıktı

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ’uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan gözaltına alınmasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanan O.C.’nin yapılan ev aramasında, namlusu açılmış kurusıkıdan bozma 2 adet tabanca, 9 adet sallama tabir edilen bıçak, elçek kısmı döndürülerek çıkartıldığında bıçak olan asa, 4 adet 7,65 kalibre tabanca mermisi, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde MKE marka 7,65 b ibaresi yazılı bir adet fişek ele geçirildi.

O.C.’nin evinde bulunan malzemelerin incelenmesi için Kayseri Kriminal’e gönderileceği öğrenildi.