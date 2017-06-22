Nevşehir’de Veteranlar Basketbol Turnuvası sona erdi

Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda gerçekleşen Veteranlar Basketbol Turnuvası sonrasından birinciliği Özel Altınyıldız Koleji Basketbol takımı, ikinciliği Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi üçüncülüğü ise Nevşehir Belediyesi Muşkara Veteranlar Basketbol takımı elde etti. Turnuva sonrasında yapılan ödül törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve bazı daire müdürleri katıldı.

Veteranlar basketbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupalarına Vali Aktaş verirken turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara teşekkür etti.