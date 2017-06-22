Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 15:37

Nevşehir’de Veteranlar Basketbol Turnuvası sona erdi

Şehit Polis Semih Turgut adına düzenlenen Veteranlar Basketbol Ramazan Turnuvası tamamlanarak ödül töreni yapıldı.

Nevşehir’de Veteranlar Basketbol Turnuvası sona erdi

22 Haziran 2017 15:37


Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda gerçekleşen Veteranlar Basketbol Turnuvası sonrasından birinciliği Özel Altınyıldız Koleji Basketbol takımı, ikinciliği Derinkuyu Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi üçüncülüğü ise Nevşehir Belediyesi Muşkara Veteranlar Basketbol takımı elde etti. Turnuva sonrasında yapılan ödül törenine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer ve bazı daire müdürleri katıldı.


Veteranlar basketbol turnuvasında dereceye giren takımlara kupalarına Vali Aktaş verirken turnuvaya katılan takımlara ve oyunculara teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER NEVŞEHİR HABERLERİ
NEVŞEHİR HAVA DURUMU
25
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
NEVŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:10
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:17
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!