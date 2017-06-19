Nevşehir’de yaz dönemi müzik eğitimleri 8 Temmuz’da başlıyor

Türkiye’nin örnek kültür ve sanat merkezlerinden birine sahip Nevşehir’de, kültürel ve sanatsal gelişmişliği daha üst düzeye taşıma kararlılığı içerisinde hareket eden Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi müzik aletleri kullanımı kursları bağlama, ney, keman ve gitar-müziksel işitme ve nota branşlarında gerçekleştirilecek.

Yaz döneminde 8 ve üst yaş grubu her vatandaşın başvuruda bulunabileceği müzik eğitimlerine başvuru yapmak isteyenler, Sümer Mahallesi Millet Caddesi üzerindeki Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’ne şahsen başvuruda bulunabileceği gibi, internet üzerinden de başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Yaz dönemi müzik aletleri kullanımı kursları Eylül ayında sona erecek.