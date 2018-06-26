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26 Haziran 2018 15:35

Nevşehir’de yaz Kur’an kursları açıldı

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından 2018 Yılı Yaz Dönemi Kur’an Kurslarının başlaması nedeniyle, Merkez Oğuzlar Camii bahçesinde açılış programı düzenlendi.

Nevşehir’de yaz Kur’an kursları açıldı

26 Haziran 2018 15:35


“Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi” teması ile 25 Haziran’da açılıp, 17 Ağustos’a kadar devam edecek olan yaz Kur’an kurslarının açılış programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, İl Müftüsü Yakup Öztürk, Cami görevlileri, 4-6 Yaş grubu Kur’an kursu öğreticileri, 4-6 Yaş grubu ve üzeri öğrenciler ile velileri katıldı.


Vali Aktaş, 2018 Yılı Yaz Dönemi Kur’an Kursları hakkında, Müftü Öztürk’ten bilgi aldı. Programa katılımlarından dolayı duydukları mutluluğu ifade eden öğrenciler ise Vali Aktaş’a, teşekkürlerini ilettiler.




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