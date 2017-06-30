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30 Haziran 2017 14:49

Nevşehir’de yaz spor okulları açıldı

Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından yaz spor okulları düzenlenen program ile açıldı.

Nevşehir’de yaz spor okulları açıldı

30 Haziran 2017 14:49


Damat İbrahim Paşa Spor salonunda gerçekleştirilen açılış töreni Vali Vekili Ahmet Soley, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, antrenörler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.


Yaz spor okulları açılış töreninde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer " Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde açılan İl Spor Merkezlerimiz yaz boyunca merkez ve ilçelerimizde 21 branşta 70 antrenörümüzle beraber çalışmalarını sürdürecektir. Çocuklarımız tatil dönemi boyunca serbest zamanlarında spor yaparak sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda Gençlik Merkezlerimizde Ebru, Gitar, Bağlama, İngilizce, Resim, Kaligrafi, Kur’an-ı Kerim atölyelerimiz ve gençlik kamplarımızda devam etmektedir. Çocuklarını bizlere emanet eden velilerimize teşekkür ediyor çocuklarımızın keyifli , başarılı, verimli bir tatil dönemi geçirmelerini temenni ediyorum ’’dedi.


Yaz spor okullarında, tenis, güreş, satranç, badminton, masa tenisi, jimnastik, basketbol, judo, atletizm, boks, yüzme, hentbol, taekwondo, voleybol, bisiklet, dağcılık, okçuluk, futbol, halter ve özel sporcular ile bedensel engellilere yönelik spor branşları olacak.




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