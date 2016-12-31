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31 Aralık 2016 12:24

Nevşehir’de yoğun kar ağaçların dallarını kırdı

Nevşehir’de yoğun kar ağaçların dallarını kırdı

31 Aralık 2016 12:24

Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezindeki bazı ağaçların dalları kırıldı. Nevşehir Belediyesi ekipleri, kepçe yardımıyla ağaçların dallarında biriken kar kütlelerini temizledi.
Nevşehir’de dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız olarak etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Nevşehir Belediyesi, ana arterler başta olmak üzere, şehrin farklı merkezlerinde trafiğin rahat bir şekilde sağlanması amacıyla kar temizleme çalışması yaptı. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün koordineli bir şekilde yürüttüğü kar temizleme çalışmaları, kaldırımlarda da yürütüldü. Bu arada yollarda buzlanmaya karşı da tuzlama yapıldı.
Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan ölçümlerde şehir merkezinde kar kalınlığı 23 santimetre olarak ölçülürken, son 24 saat içerisinde metrekareye düşen yağış miktarı da 23 kilogram olarak belirlendi.
Aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, şehir merkezinde yol kenarlarındaki ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu. Kar ağırlığını taşıyamayan bazı ağaçların dalları kırılırken, Nevşehir Belediyesi ekipleri de ağaçların dallarındaki kar birikintilerini de kepçeler yardımıyla temizledi.



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