Nevşehir’de ‘Yöresel tatlar şenliği’ başladı

Nissara AVM’de 72 ilden gelen esnafların katılımıyla ‘Yöresel tatlar şenliği’ başladı. Türkiye’nin çeşitli illerine özgü ürünlerin sergilendiği şenliğe vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Nissara AVM Genel Müdürü Göktürk Özhan yaptığı açıklamada Nevşehir’de ilk defa yapılan bu uygulama ile birlikte 72 ilin yöresel tatları sergileniyor dedi. Özhan, “Nevşehir ve civarında ilk defa yapılan bir uygulamayı başlattık. Türkiye’nin çeşitli illerindeki esnaflarımızı Nevşehir ile buluşturmak için yapmış olduğumuz bir çalışmadır. Biz alışveriş merkezi olarak sadece insanların gelip alışveriş yaptıkları bir yer olarak düşünmüyoruz. İnsanların daha çok sosyalleşmesi, diğer bölgelerle kaynaşması için yapmış olduğumuz bir etkinlik. Yöresel ürünler standımız 10 gün boyunca 72 ilin katılımıyla devam edecek. Yöresel tatlar şenliğimiz dün açılmasına rağmen ilgiden oldukça memnunuz. İlginin artarak devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.