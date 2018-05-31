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31 Mayıs 2018 09:52

Nevşehir’de Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince rutin olarak yapılan denetim ve kontroller, Ramazan ayı süresince artırılarak devam ediyor.

Nevşehir’de Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

31 Mayıs 2018 09:52


Yapılan denetimlerde hem insan sağlığı, hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için öncelikli olarak pide ve ekmeklerde gramaj kontrolü düzenli bir şekilde yapılıyor. Ayrıca pide fırınlarında ücret tarifesine uyulup uyulmadığın sürekli olarak kontrol ediliyor.


Kasap, manav, pastane ve alışveriş merkezlerinde de gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen kurallara uygun hareket etmedikleri belirlenen işletme sahiplerine, Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince önce uyarılarda bulunuluyor. Daha sonra yapılan kontrollerde aynı ihlallerin tekrarlanması halinde de işyeri sahiplerine idari yaptırım kararı düzenlenerek para cezası uygulanıyor.


Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürülüyor.




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