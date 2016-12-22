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22 Aralık 2016 13:52

Nevşehir’den Halep’e 11 tır gıda yardımı gönderildi

Nevşehir’den Halep’e 11 tır gıda yardımı gönderildi

22 Aralık 2016 13:52

Nevşehir Valiliği tarafından başlatılan Halep’e yardım kampanyası çerçevesinde İl Müftülüğü tarafından 11 tır yardım gönderildi.
Nevşehir Valiliği tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde düzenlenen programa TBMM Katip üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Vali Yardımcısı Hasan Kayhan, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, daire müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program daha sonra Vali Yardımcısı Hasan Kayhan’ın konuşması ile devam etti. Vali Yardımcısı Hasan Kayhan yaptığı açıklamada Nevşehir halkının Halep’te yaşanılan zulme sessiz kalmadığını ve bu çerçevede Valilik olarak başlatılan kampanyaya vatandaşların büyük desteği olduğunu söyledi. Kayhan, “Suriye’de hepinizin bildiği üzere bir iç savaş yaşanıyor. Bizde sınır ülkesi olmamız hasebiyle bu iç savaştan mağdur olan insanları sığınmacı olarak, misafir olarak ağırlıyoruz, yardımcı oluyoruz ve acılarını paylaşıyoruz. Hükümetimiz, devletimiz, vatandaşımız el birliği ile bu acıya dertlenip merhem olmaya çalışıyoruz” dedi.
TBMM Katip Üyesi AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise burada yaptığı konuşmada, “Özellikle mazlum masum Müslümanları bağrımıza basıyoruz. Ben İHH olsun diğer vakıflarımız olsun hepsine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok büyük hassasiyet göstererek elimizde ne varsa bir tane ise paylaşılıyor. Bunlar bizim çocuklarımız da olabilirdi. O yüzden gelen insanlara kucak açmak büyük bir insanlık mutluluğudur. Ülkemizin de gücü kudreti yerindedir. Umursuzluğa asla düşmeyeceğiz çünkü biz inanan insanlarız. Müslümanlığımızın gereğini yapmaya çalışıyoruz. Nevşehir üzerine düşenin gereğini yapıyor. Şehrim bu konuda çok hassas” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ise yapılan dualar eşliğinde Nevşehir’den 11 tır yardım malzemesi Halep’e gönderildi.



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