Nevşehir’e Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı tarafından yapılan girişimler sonrasında üniversiteye Hukuk ve Diş Hekimliği Fakültesi açılıyor. Yeni açılacak olan fakülteler ile ilgili açıklamada bulunan Rektör Bağlı, üniversitenin birkaç fakülteye ihtiyacı olduğunu ifade ederken ihtiyaçlarımız arasında bulunan Hukuk ve Diş Hekimliği Fakülteleri YÖK tarafından onaylandı dedi. Rektör Bağlı, “ Bu üniversitenin birkaç fakülteye ihtiyacı vardı. Bunlardan birisi de Hukuk Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakülteleriydi. Belki iletişim fakültesi de olabilir, Türk İslam Sanatları fakültesi de düşünülebilir. Bunlar üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Ama iki fakültenin kurulmasına YÖK onay verdi. Milli Eğitim Bakanlığı onayladı, inşallah yakında Bakanlar kuruluda onay verirse biz gerekli çalışmalarımıza hız vereceğiz. Tabi işin kritik aşaması YÖK aşamasıydı. Sağ olsunlar hem YÖK başkanımız hem YÖK üyeleri bizim buradan yaptığımız müracaatı yerinde kabul görüp onay verdiler. Biz bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Nevşehir halkının üniversiteden beklentilerini karşılayabilecek ve gerçekten de Nevşehir’e hizmet edecek bir üniversite ortamının ve yapısının gerçekleşmesi gerekiyor. Diş Hekimliği Fakültesi burada çok ciddi bir ihtiyaç ve potansiyeli yüksek bir alan. Aynı şekilde Hukuk Fakültesi de öyle. Burada hem potansiyeli olan hem de bizim akademik kadromuz müsait. Hukuk Fakültesi olup öğrenci alamayan bazı üniversitelerdeki hoca sayısı daha düşük ama bizim şuanda Hukuk Fakültesi olmadığı halde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde hukukçu öğretim üyesi arkadaşlarımız bulunuyor” dedi.

“Hoca bulamazsak ruhsatımızı iptal edin”

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, YÖK’ten talep edilen Hukuk ve Diş Hekimliği Fakülteleri için iddialı söz kullandıklarını ve yeni açılması talep edilen bölümlere hoca bulamadıkları takdirde fakültelerin ruhsatlarını iptal edebilirsiniz dediklerini söyledi. Rektör Bağlı, “Biz zaten YÖK Başkanımıza hoca bulamağımız zaman bizim ruhsatımızı iptal edebilirsiniz diye çok iddialı bir şekilde onlardan talep etmiştik. Onlar da bizim bu talebimizi yerinde buldular, bize güvendiler ve inandılar. Bizde bize inanan ve güvenenleri inşallah mahcup etmeyeceğiz. Biz hoca bulma konusunda çok önemli gayretler gösteriyoruz. Diş Hekimliği Fakültesinden irtibat kurduğumuz arkadaşlar arasında çok önemli çok yetenekli akademik seviyesi çok iyi olan ve çok iyi bir hizmet üretebilecek çalışma prensibine sahip arkadaşlarla görüşmelerimiz nihayete ermek üzeredir” diye konuştu.