Nevşehir’e üç dev yatırım daha

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Nevşehir, önümüzdeki günlerde 3 dev yatırım ile ülkeye örnek bir model oluşturmaya hazırlanıyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından projelendirilen yapım çalışmaları başlatılan Spor Kondisyon Merkezi, Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru ile proje çalışmaları tamamlanan Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Salih Açıkgöz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın da katıldığı basın toplantısı ile Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından kamuoyuna açıklandı.

Basın toplantısında konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, insani hizmetin merkezine alan bir anlayış içerisinde yürüttükleri çalışmalar ışığında,şehrin genel görüntüsünü değiştirdiği gibi vizyonunu da daha üst seviyele ulaştırarak marka şehir anlayışına uygun yatırımlara Allah’ın izniyle imza attıklarını belirtti. Bu çalışmaları AK Parti’nin tüm teşkilat, milletvekilleri ve tüm yönetim organlarının yanı sıra Belediye Meclisi ve tüm personelin de katkıları ile mesai tanımaz bir anlayışla ortaya koyduklarını vurgulayan Ünver, hizmete kazandırmayı hedefledikleri Türkiye’de bir örneği olmayan Spor Kondisyon Merkezi, ve Yürüyüş ve Bisiklet Parkurunun yanı sıra projelendirilmesi tamamlanan Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi ile ilgili olarak açıklayıcı bilgiler aktardı.

Nevşehir Külliyesi’nin çevresinde oluşturulması planlana ve inşaatında belirli aşamaların kat edildiği Spor Kondisyon Merkezi’nde kadın ve erkek sağlık mekanları ve sportif hizmetleri yürütebilecekleri bir mekan olacağını belirten Belediye Başkanı Ünver, aynı zamanda sosyal yaşam alanlarıyla da sosyal bir dokunun da sağlanacağını ifade etti. Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde Nevşehir Milletvekilleriyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile de görüşme yaptıklarını ve gereken çalışmalar için desteğin de sözünün alındığını ifade eden Ünver, toplam 12 milyon TL bedelli bu projenin hayata geçirilmesi ile şehir merkezinde bir açığında kapatılacağını kaydetti.

Spor adası haline gelecek

Külliye’nin hemen yanı başında oluşturulacak Spor Kondisyon Merkezi’nin hemen ilerisinde yine Türkiye’ye örnek şekilde 3.5 kilometre uzunluğunda Spor Yürüyüş ve Bisiklet Parkurunun da yapılacağını anlatan Ünver “ Yürüyüş ve Bisiklet parkuru Uluslararası düzeyde yarışmaların yapılabileceği şekliyle projelendirildi. Uluslararası yarışmalar için bir de tartan pist bu alanda gerçekleştirilecek. Bu alanda ayrıca Basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, badminton sahası ve tribünler yer alacak. 2017 yılı içerisinde hizmete kazandırmayı planladığımız Yürüyüş ve Bisiklet parkurunda 500 bisikleti bu alanda bulunduracağız. Dileyen hemşehrilerimiz bu parkurda gönüllerince bisiklete binip , spor yapabilecekler. Vatandaşlarımız yine istedikleri takdirde diğer sportif çalışmalarda da bulunabilecekler. Bosna-Hersek’ deki Mostar Köprüsünü hatırlatan bir de Mostar Köprüsü oluşturuyoruz, bunun yanında lokanta ve cafeterya da yer alacak. Diğer yanda bu alanda 2 kilometre uzunluğunda bir dere ıslah projesini de geçekleştirdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 70-80 yıllık verisinin en az 10 katı oranında değerlendirerek güzel bir ıslah çalışması yaptık. Söz konusu alanın içinde ayrıca bir de halkımızın yine aileleriyle birlikte oldukça nezih bir ortam içerisinde yararlanabileceği bir de mesire alanımız olacak. Burası bir spor adası olacak. Bu iki projemiz de Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilen proje olarak değerli halkımıza inşallah hediye edeceğiz."

Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi dünya standartlarında olacak

Nevşehir Adnan Menderes Terminali’nin hemen yanında proje çalışmaları tamamlanan Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi ‘ne ilişkin olarak bilgiler de veren Ünver, bu alana sadece bir stadyum olarak bakılmaması gerektiğini ifade etti. Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksinde çeşitli sportif aktivitelerinin de yine dünya standartlarına uygun bir şekilde yapılacağını aktaran Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, çelik çatı konstrüksiyonu ile kaplanacağını dile getirdi. 11 bin kişilik Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksinin sahip olacağı ünitelerle de ilgili bilgiler veren Ünver, uluslararası ve dünya ölçeğinde sportif karşılaşmaların yapılmasında ihtiyaç duyulan tüm donanımların planlandığını söyledi. Ünver, "Nevşehir Gazi Stadı artık ekonomik ömrünü doldurdu. Hizmet kalitesi, ulaşılabilirliği kolay otopark imkanı ile artık şehrimize daha nitelikli bir merkez gerekiyordu. Öyle inanıyorum ki Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi bunların tamamını sağladığı gibi diğer sportif çalışmalar için de oldukça ideal bir değer sunuyor. Toplam 45 bin metrekarelik bir alandaki Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi bu açıdan bakıldığında 19 bin metrekarelik alanda yer alan Gazi Stadının hemen hemen 3 katı oranında bir alana sahip. Önümüzdeki süreçte yine bu alan yakınlarında bir de spor salonunun yapımını planlıyoruz. Sadece ülkemiz futbol takımları değil, dünya takımlarının da her türlü imkana sahip komplekste kamp yapabilir hale gelecektir. Spor turizminin de gelişimi adına bu yatırımlar vazgeçilmez bir önem taşıyor. Şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yatırımlara ilişkin açıklamalarımız bu üç dev yatırımla da kesinlikle sınırlı kalmayacak. Yine önümüzdeki süreçte daha başka dev hamlelerimiz için açıklamalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de terörle mücadelede şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Nevşehir’in en güzel hizmetleri alması için büyük bir çalışma örneği sergilediklerini dile getiren Açıkgöz, Belediye Başkanı Ünver tarafından açıklayıcı bilgileri sunulan yatırımlarla şehrin spor merkezliğinin yanı sıra yeni sosyal yaşam merkezlerine kavuşturulmuş olacağını söyledi. Ülkemize 4 yandan saldırılar düzenlenirken, 4 koldan da yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Açıkgöz şöyle konuştu: “ Avrupa’ya gittiğimizde oradaki spor merkezlerini görüp hep imrenirdik, Allah’a şükürler olsun ki geçmişte gördüğümüz merkezleri artık biz Nevşehir olarak yapabilir hale geliyoruz. Bu milletimizin ne denli güç olduğunu da ortaya koyuyor . Şehrimizin her alanda büyümesini ve gelişmesini sağlayabilecek hizmetleri inşallah bundan sonrada kararlı bir şekilde devam ederek devam ettireceğiz" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk’ de ,Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik terör eylemlerinde şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Terör ile mücadelenin Türk Milleti’nin azim ve kararlılığı ile süreceğine dikkat çeken Göktürk “ 15 Temmuz’da bu ülkeyi parçalamak isteyenlere karşı büyük bir karşı duruş sergileyen milletimiz, el ele vererek hainlere hak ettiği cevabı dün verdi bugün de vermeyi sürdürüyor. Suriye’nin kuzeyinde bizim güneyimizde bir devletin kurulmasına asla izin vermeyeceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini öteden beri savunuyoruz. “dedi.

Nevşehir Kapadokya Spor Kompleksi için vatandaşlara söz verdikleri hatırlatan Göktürk, Türkiye’nin dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Nevşehir’de böyle bir görselliğinde vazgeçilmez bir önem taşıdığını ifade etti. Böyle bir kompleks ile spor turizminde daha üst noktalara taşınabileceğini söyleyen Göktürk “Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’da gereken ilgiyi ve desteği vereceğini aktardı. Mümkün olan en kısa süre içerisinde temelini atıp, yine mümkün olan en kısa süre içerisinde böylesine devasa bir kompleksi halkımızın hizmetine kazandırmayı amaçlıyoruz. Kompleks sayesinde daha fazla insanımızın spor yapmasına da imkan sağlanmış olacak. Böyle bir yapı, gerek ülkemizin ve gerekse de şehrimizin dünya ölçeğinde geldiği noktayı göstermesi adına da oldukça önemli bir yatırım olacak. “ dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider’ de konuşmasına başlarken İstanbul ve Kayseri’de yaşanan terör olayları ile Suriye’nin El Bab şehrinde düzenlenen saldırılarda şehadet mertebesine ulaşan asker, polis ve sivil vatandaşlarımız için Allah’tan rahmet dilerken Türk Milleti’ne başsağlığı diledi.

Komisyonda görüşülen yeni anaya değişikliği ile Türkiye’nin daha hızlı hareket eden, daha hızlı mekanizmalar oluşturan bir konuma ulaşacağını dile getiren Gizligider, “ 7 Haziran’da bir Fetret Dönemi yaşandı. Yüzde 41 gibi bir oy almış bir parti tek başına iktidar olamadı. Bizim çabamız geçmişte yaşanan bu ve benzeri koalisyon ve pazarlıkların olmadığı bir sisteme ulaşma, Geleceğimizin bizim yaşadığımız bu olumsuzlukları yaşamasını istemiyoruz. Yatırımlarımızla hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Sadece 2017 yılı içerisinde beledimizin yapması planladığı yatırımların bedeli 1 Milyar 400 Milyon TL. Değerli halkımıza bizi izlemeye devam edin diyoruz. Şehrimiz gerçekten çok güzel bir yaşam alanlarına kavuşuyor. Geleceğin nadide yerleri arasında yer alacak inşallah. Ülkenin rahata ulaşması için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Şimdiden bu yatırımların halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.