Nevşehir'in ürünleri, YÖREX'te beğeniye sunuldu

Nevşehir'in yöresel ürünleri, Antalya'da 9'uncusu gerçekleştirilen YÖREX'te tanıtıldı. Nevşehir'in ürünlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen YÖREX'e 72 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yöresel ürünleriyle katıldı. ‘Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 24-28 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX'te, 252 kurum, 135 oda borsa, 19 kalkınma ajansı yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. 'Kapadokya sizi çağırıyor' sloganıyla kurulan Kapadokya standında Nevşehir'in yöresel ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen fuara bu sene ilk defa katıldığını belirterek, Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu ve bu zenginliklerin Antalya'da beğeniye sunulduğunu söyledi.

Kapadokya'dan geldiklerini ifade eden Başkan Seçen, "Biliyorsunuz Nevşehir coğrafi, kültür ve tarih bakımından çok köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya. Nevşehir'in çok mühim toprakları var, o yüzden ürünleri de çok meşhur. Ürünleri de çok meşhur. Coğrafi işareti olan kabak çekirdeğimiz var. Üzümümüz, simidimiz çok meşhur. Bu zenginliği Antalya halkına tanıtmak için buradayız" dedi.

Fuarın güzel geçtiğini kaydeden Seçen, ilgiden memnun olduklarını belirtti. Seçen, "Ürünlerimizi say say bitmez. Nevşehir'i gelip görmek yaşamak lazım. Şuan fuarda çok güzel, şenlik havasında geçiyor. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum" diye konuştu.