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03 Mayıs 2018 16:34

Nevşehir’in yeni Belediye Başkanı Atilla Seçen oldu

24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27.

Nevşehir’in yeni Belediye Başkanı Atilla Seçen oldu

03 Mayıs 2018 16:34

dönem milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den aday adayı başvurusu yapabilmek için belediye başkanlık görevinden istifa eden Hasan Ünver’in yerine Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Atilla Seçen seçildi.


Nevşehir Belediye Meclisinde bugün yapılan belediye başkanlık seçiminde 9 MHP, 16 AK Parti belediye meclis üyesinin tamamının oyunu alan Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen, Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Belediye Meclisinde gizli oylama sonrasında yapılan seçimde MHP Belediye Meclis üyeleri aday çıkartmazken, AK Parti’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Atilla Seçen üyelerin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.


Belediye Meclisinde yapılan seçim sonrasında teşekkür konuşması yapan Atilla Seçen, “Biliyorsunuz çoğunuz ile 14 yıldır, bir kısım arkadaşlarımızla 9, yıldır ve bazı arkadaşlarımızla da 4 yıldır bu çatı altında aynı sizler gibi meclis üyesi olarak, başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Bu onurlu, şerefli, onurlu ve şerefli olduğu kadarda çok zor çetrefilli çok yaman bir görevi şahsıma tevdi ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Belediye Meclisinde Belediye Başkanı olarak seçilen Atilla Seçen daha sonra ise belediye başkanlığı görevinden istifa eden Hasan Ünver’den görevi teslim aldı. Seçen burada yaptığı açıklamada da Hasan Ünver’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Nevşehir Belediyesinde yapılan devir teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Alaaddin Varol, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve belediye meclis üyeleri katıldı. Nevşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Atilla Seçen yapılan duanın ardından başkanlık makamına oturdu.




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