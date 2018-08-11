Nevşehirliler yastık altı dövizlerini bozdurdu

Erdoğan’ın ABD ile yaşanan kriz sonrasında "yastık altındaki dolar ve eurolarınızı bozdurun" çağrısının ardından Nevşehir’de vatandaşlar döviz bürolarına adeta akın etti. Erdoğan’ın çağrısının ardından döviz satışlarının Nevşehir’de yüzde 80 oranında azaldığını ve vatandaşların dövizlerini bozdurmak için adeta sıraya girdiklerini ifade eden Uzer Döviz yetkilisi Abdulsamet Uzer, hafta başından itibaren bu rakamın daha da artmasını beklediklerini söyledi. Uzer, "Cumhurbaşkanımız yastık altındaki dövizlerinizi bozdurun çağrısından sonra özellikle Nevşehir halkımız çok ciddi anlamda dövizlerini bozdurmaya başladı. Yastık altındaki dolar ve eurolarını tüm dövizlerini getirmeye başladı. Özellikle son 3-4 gündür biz çok ciddi anlamda döviz alışına geçtik. Zaten daha önceki çağrılarda da Nevşehir halkı dövizlerini bozdurarak devletine sahip çıkmaya özen gösteriyordu. Özellikle bu haftaki açıklamalardan sonra halkımız yine devletine, hükümetine, Cumhurbaşkanına desteğe başladı. Böyle giderse özellikle hafta başında daha fazla döviz bozdurma işlemlerinin artacağını tahmin ediyoruz. Son günlerde döviz alan vatandaşlar çok ciddi anlamda azaldı. Özellikle dolar artışının geçici olduğunun herkes farkında. Her gelen özellikle bu oyunların farkında olduklarını bildikleri için bozdurduklarını belirtiyor. Nevşehir halkı bu şekilde devletin çağrısına cevap veriyor" dedi.

"Nevşehir’de yüzde 80 oranında döviz bozduruldu"

Erdoğan’ın çağrısının ardından döviz satışlarında azalma olduğunu ifade eden Abdulsamet Uzer, dolar alış ve satışı kıyasladığımız zaman halkımız yüzde 80 oranında dolarlarını bozduruyor dedi. Uzer, "Dolar alış ve satışı ile ilgili bir kıyaslama yapmamız gerekirse özellikle bugün yüzde 80 oranında dolar alışımız fazla oldu. Satışımız az denecek kadar az miktarda. Yani döviz satışı azaldı vatandaşlar döviz satışlarını bozdurarak milli parasına destek olacağını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Döviz bürosuna dolar ve eurolarını bozdurmak için geldiğini ifade eden Mehmet Yağlı da, "Cumhurbaşkanımızın çağrısına cevap vererek evde bulunan dolar ve eurolarımızı bozduruyoruz" ifadelerini kullandı.