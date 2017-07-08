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08 Temmuz 2017 11:57

Nevşehirspor 13 futbolcu ile anlaştı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Nevşehirspor 2017-2018 futbol sezonu öncesinde şu ana kadar 13 futbolcu ile anlaşma sağladı.

Nevşehirspor 13 futbolcu ile anlaştı

08 Temmuz 2017 11:57


Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Nevşehirspor geçtiğimiz hafta yapılan olağan kongre sonrasında başkanlığa seçilen Salih Dirikoç ve yönetimi yapmış olduğu transfer görüşmeleri sonrasında 13 futbolcu ile anlaşma sağladı. Kulüp basın sözcüsü Nafiz Dirikoç yaptığı açıklamada 13 futbolcu ile anlaşma sağladıklarını forvet için de transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Dirikoç, “Takımıza kaleciler Can Avcı, İsmail Çiçek, defans oyuncuları Eray Eren, Şafak Bayraktar, Ömer Faruk Çelimli, Ahmet Arslan, Hüseyin Civelek, orta saha oyuncuları Canberk Soykuvvet, Recep Doğan, Serhan Karahan, Ahmet Keleş, Hakan Doğan ve Murat Yılmaz’ı transfer ettik. Forvet transfer görüşmelerimiz devam ediyoruz. Umut ediyorum ki en kısa zamanda bu transferleri de tamamladıktan sonra yeni sezon hazırlıklarımıza önümüzde ki süreçte başlayacağız” diye konuştu.




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