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11 Temmuz 2017 13:18

Nevşehirspor alt yapı hocaları ile anlaştı

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Nevşehirspor alt yapı çalışmalarında görev alacak hocalar ile anlaştı.

Nevşehirspor alt yapı hocaları ile anlaştı

11 Temmuz 2017 13:18


Yeni sezon öncesinde yönetim değişikliği ile birlikte transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Nevşehirspor alt yapı takımlarının başına ise Şakir Topoğlu ve Mustafa Kaya’yı getirdi. Nevşehirspor basın sözcüsü Nafiz Dirikoç ve alt yapıdan sorumlu yönetici Kenan Pınarbaşı ile bir araya gelen antrenörler Şakir Topoğlu ve Mustafa Kaya ile her konuda anlaştılar. Yeni sezon öncesinde al yapıyı iki deneyimli hocaya bıraktıklarını ifade eden alt yapı sorumlusu Kenan Pınarbaşı, “ Nevşehirspor’da değişim rüzgarları devam ediyor. Bizler Nevşehirsporumuzun geleceği olan genç yetenekleri A takımımıza kazandıracaklarını inanmış olduğumuz hocalarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.




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