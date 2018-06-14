Nevşehirspor, artık Nevşehir Belediyespor adı altında mücadele edecek

Ligine 13 yıllık bir ayrılıktan sonra yeniden çıkmayı başaran Nevşehirspor, 2018-2019 futbol sezonuna Nevşehir Belediyespor adı altında kurumsal bir kimlikle yoluna devam edecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf ile yapılan toplantı ile, Nevşehirspor ’un 3. Ligde Nevşehir Belediyespor adı altında kurumsal bir kimlikle yoluna devam etme kararı alındı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan , Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ,AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve AK Parti Gençlik kolları Başkanı Ahmet Dolaşmaz, Nevşehir’de görev yapan gazetecilere Nissara Alışveriş Merkezi’ndeki Kocatepe Kahve Evi’nde sahur yemeği verildi.

Başkan Seçen, “Heybemizde Müjdeyle Geldik”

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, sahur yemeğine heybede müjdelerle geldiklerini belirterek, günlerden beri Nevşehirspor’ un sahipsiz bırakıldığı şeklinde spekülasyonlara net bir şekilde cevap niteliğinde müjdeyi verdi. Seçen, öteden beri Nevşehirspor ’un ligde mutlak surette kurumsal bir kimlikle mücadele etmesinin gerektiğine inandığını belirterek , AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayları Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan ,Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile yaptıkları istişareler doğrultusunda Nevşehirspor’ un ,Nevşehir Belediyespor olarak yola devam etmesi kararını verdikleri müjdesini verdi. Gazetecilerce de uzun süre alkışlanan karar sonrasında konuşmasını sürdüren Belediye Başkanı Seçen, 14 yıldan beri sahada olan biri olarak ,gönül verdikleri Nevşehirspor ’un yoluna kurumsal bir kimlikle devam etmesi gerektiğine canı yürekten inandıklarını söyledi. Seçen konuşmasına daha sonra şöyle devam etti: “ 14 yıldan beri halkımızla zaten iç içe idik. Belediye Başkanlığı görevi tarafıma layık görüldükten sonra, değerli vatandaşlarımızın büyük ilgi ve alakası ile karşılaştık. Bundan dolayı değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Aynı şevk ve inanç ile vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Malumunuz olduğu üzere bir süre önce Nevşehirspor yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, görevlerinden istifa etmişti. Kamuoyunda da Nevşehirspor’un Nevşehir Belediyespor olarak yoluna devam etmesi yönünde bir talep ve istek oluşmuştu. Bir yanda liglerin başlamasına az bir zaman kalması, önümüzde bir bayram ve seçim döneminin olması nedeniyle partimizin değerli milletvekilleri milletvekili adayları ve il başkanımızla istişarelerde bulunduk ve Nevşehirspor’un Nevşehir Belediyespor olarak kurumsal bir kimlik ile yoluna devam etmesi kararını verdik. Tüm Nevşehirspor camiamıza ve vatandaşlarımıza bu kararımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum “ dedi. Seçen vatandaşlardan da kendisinin bir isteği olduğunu ifade ederek, 24 Haziran seçimlerinde 3 koca yürekli yiğitler olarak da değerlendirdiği AK Parti Milletvekili adayları Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Emre Çalışkan’a destek vermeleri çağrısında bulundu. Seçen “ Gayemiz Nevşehir’imize hizmet etmek. Nevşehir’imize hep birlikte sahip çıkacağız. Nevşehir kesinlikle sahipsiz değil, Onun için 3 vekil kardeşimize de halkımızın destek vermesi arzusu içerisindeyim. Amacımız sadece bu koltuğu bırakırken kubbede hoş bir seda bırakabilmek, İnanın tüm gayret ve uğraşımız bunun için” dedi.

Sahur yemeğinde konuşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar,’da yoğun gayret ve istişareler sonrasında Nevşehirspor’un Belediyespor olarak lige devam etmesinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Yanar, bir süreden beri sahada etkili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, halkın kendilerine karşı büyük bir tevüccüh gösterdiklerini dile getirerek teşekkür etti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mitingle ,Nevşehir tarihinde görülmemiş bir düzeyde mitinge katılım gösterildiğini aktaran Yanar, büyük çoşku ve heyecan içerisinde bir miting gerçekleştirildiğini ifade etti. Yanar “ Nevşehir istişareler mekanizmasıın daim kılındığı bir şehir haline gelecek inşallah. Gayemiz halkımıza hizmet. “diye konuştu.

Milletvekili Açıkgöz, “ 3-0 ile Gümbür Gümbür Geliyoruz”

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz’ de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı mitingle, Cumhurbaşkanına duyulan sevginin katmer katmer arttığının gözler önüne serildiğini ifade etti. Açıkgöz “ Allah’ın izni ile AK Parti Nevşehir’de 3-0’a gümbür gümbür geliyor. Sahada vatandaşlarımız sorun var ise Erdoğan var diyorlar.Cumhur ittifakının karşısında bir yıkım ittifakının olduğunun farkındalar. AK Parti 16 yılan beri her alanda değişim ve gelişim sürecini her alanda ortaya koydu. İnşaallah oldukça önem taşıyan 24 Haziran seçimlerinde de halkımız bir büyük heyecan içerisinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığına ve AK Parti’nin Mecliste daha güçlü bir parti haline gelmesine onay verecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun.” dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı Menekşe, “Eski Türkiye İmajı ile Artık Siyaset Yapma Dönemi Bitti”

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Yücel Menekşe’de tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de artık eski Türkiye imajı ile siyaset yapma döneminin geçtiğini saha çalışmaları sırasında net bir şekilde gözlemlediklerini belirterek, her alanda büyük hamlelere imza atan AK Parti’nin Türkiye’nin vizyonunu geliştirecek dev projelerle 24 Haziran’dan sonra aziz Türk Milletin’den alacağı icazet ile yoluna devam edeceğine inandığını ifade etti.

AK Parti Milletvekili Adayı Çalışkan, “ Daha Güçlü Bir Türkiye İçin Çalışacağız”

27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Emre Çalışkan’da 12 yıldan beri AK Parti Gençlik Kolları Genel Merkezi’nde üst düzey yönetici olarak görev yaptığını belirterek, kazandığı bilgi birikim ve tecrübeleri Nevşehir adına kullanma kararlılığı içerisinde olduklarını dile getirdi. Çalışkan, 24 Haziran seçimlerinde aziz Türk Milletimizin teveccühü ile AK Parti’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna uygun yatırım hamleleri ile hizmet yolunda eskisinden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine inandığını vurguladı.

“Taraftarlar Büyük Sevinç Yaşadı”

Sosyal medya üzerinden de canlı olarak yayımlanan sahur programında Nevşehirspor’un bundan sonra yoluna Nevşehir Belediyespor olarak yoluna devam etme kararı, taraftarlar arasında da büyük bir sevinçle karşılandı. Nevşehirspor taraftarları sahur yemeğinin verildiği Nissara Alışveriş Merkezi’nin önünde toplanarak ,Belediye Başkanı Atilla Seçen ve AK Parti Milletvekili adaylarına sevgi gösterisinde bulundular. Taraftarlar ‘En Büyük Başkan Atilla Başkan’ sloganları ile alınan karar karşısında duydukları sevinci ortaya koydular.

Bu arada 12 yaşlarındaki bir Nevşehirspor taraftarı da babası ile birlikte buraya geldiğini söyledi. Belediye Başkanı Seçen, daha sonra minik taraftarı öptü onunla hatıra fotoğrafı çektirirken, alanda toplanan taraftarlar da Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve ve AK Parti heyeti ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.