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13 Eylül 2017 14:06

Nevşehirspor, Bergama Belediyespor’dan Ferhat Karakaya’yı transfer etti

Süper Toto Bölgesel Amatör Lig 6.

Nevşehirspor, Bergama Belediyespor’dan Ferhat Karakaya’yı transfer etti

13 Eylül 2017 14:06

grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, Bergama Belediyespor’dan Ferhat Karakaya’yı transfer etti.


grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, 3 Lig 1.grupta mücadele eden Bergama Belediyespordan Ferhat Karakaya’yı transfer etti. Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ve yönetimin hazır bulunduğu imza töreninde Ferhat Karakaya kendisini bir yıllığına Nevşehirsporlu yapan imzayı attı.


Kulüp Başkanı Salih Dirikoç açıklamasında “Nevşehirsporumuzda eksikliğini görmüş olduğumuz ve kadromuzun derinliğini sağlamak amacıyla Bergama Belediyespor’dan stoper Ferhat Karakaya’yı transfer ettik. Kulübümüze ve oyuncumuza hayırlı olsun” dedi.




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