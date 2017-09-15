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15 Eylül 2017 13:06

Nevşehirspor Cizrespor’dan Aykut Eren’i transfer etti

Bölgesel Amatör Lig 5.

Nevşehirspor Cizrespor’dan Aykut Eren’i transfer etti

15 Eylül 2017 13:06

grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, Cizrespor’dan Aykut Eren’i transfer etti.


Süper Toto grupta mücadele edecek olan Nevşehirspor, 3.lig 3.grupta mücadele eden Cizrespor’dan defans oyuncusu Aykut Eren’i transfer etti. Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ile görüşen Aykut Eren kendisini bir yıllığına Nevşehirsporlu yapan anlaşmaya imza attı.


Kulüp Başkanı Salih Dirikoç açıklamasında, “ Nevşehirspor olarak geçtiğimiz hafta Yüksekova Belediyespor ile oynamış olduğumuz hazırlık maçında oyuncumuz Canberk Soykkuvvet’in sakatlanması bizleri derinden üzdü. Şampiyonluk yolunda kadromuzu bu ve benzeri sakatlıklara karşı geniş tutmak amacıyla 3.lig 3.grupta oynayan Cizrespor’dan ön libero mevkiinde oynayan Aykut Eren ile anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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