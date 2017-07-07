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07 Temmuz 2017 09:07

Nevşehirspor yeni yönetimi göreve başladı

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Nevşehirspor’da hafta sonunda yapılan olağan kongre sonrasında yeni yönetim görevine başladı.

Nevşehirspor yeni yönetimi göreve başladı

07 Temmuz 2017 09:07


Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Nevşehirspor’da hafta sonunda yapılan olağan kongre sonrasında tek liste halinde yapılan seçimde Salih Dirikoç Nevşehirspor’un yeni başkanı olurken yeni yönetim listesi 19 kişiden oluştu. Nevşehirspor basın sözcüsü Nafiz Dirikoç yaptığı açıklamada hafta sonunda yapılan olağan kongrede yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte yapıldığını ve yeni yönetimin görevine başladığını söyledi. Nevşehirspor basın sözcüsü Nafiz Dirikoç açıklamasında, “ Nevşehirspor’da yapılan olağan kongre sonrasında Salih Dirikoç Başkanlığında yeni yönetim Çetin Ulukuş, Ali Akkoç, Nafiz Dirikoç, Esat Özaltın, Ahmet Ertaş, Fatih Ün, Mehmet Elmacı, Abdulkadir İnanan, Orhun Vergiveren, Mehmet Bıyık, İlhan Esenoğlu, Aşkın Kızılbayrak, Hamdi Tüfekçi, Kenan Pınarbaşı, Tahsin Altuncu, Abdullah Kahveci, Yılmaz Saray ve Murat İldiz isimlerinden oluştu. Yönetim içerisinde görev dağılımı ise önümüzde ki günlerde yapılacak toplantı ile yapılacak. Yeni yönetimin Nevşehir’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.




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