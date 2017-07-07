Nevşehirspor yöneticileri NTSO Başkanı Parmaksız’ı ziyaret etti

Arif Parmaksız’ı makamında ziyaret etti.

Nevşehirspor Gençlik Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Gerçekleşen ziyarette sportif faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Salih Dirikoç, Nevşehirspor’un yeni sezon öncesi çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bu sezon Nevşehir halkı ile Nevşehirsporun bir bütün halinde 3. lige çıkartmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız ise ziyaretlerinden dolayı Nevşehirspor yönetimine teşekkür etti, yeni sezonda başarılar diledi. Nevşehirspor Yönetimi ziyaret sonrasında, Başkan Parmaksız ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.