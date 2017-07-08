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08 Temmuz 2017 12:18

Nevşehirspor yöneticileri Ünlüer’i ziyaret etti

Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’i ziyaret etti.

Nevşehirspor yöneticileri Ünlüer’i ziyaret etti

08 Temmuz 2017 12:18


Nevşehirspor Kulüp Başkanlığına geçtiğimiz hafta yapılan olağan kongre ile seçilen Salih Dirikoç ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer’i ziyaret etti. Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç’a yeni görevinde başarılar dileyen İl Müdürü Ünlüer, Gençlikspor olarak her zaman Nevşehirspor’un yanında olduklarını kaydetti.


Nevşehirpsor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ise yaptığı açıklamada bu sezon tüm şehir olarak kenetlendik ve Allah’ın da izniyle özlemiş olduğumuz profesyonel lige bu sene kavuşacağız dedi.




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