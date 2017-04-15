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15 Nisan 2017 10:01

Nevşehirspor:4 Çat Gençlikspor:0

Bölgesel Amatör Lig baraj maçında Nevşehirspor G.

Nevşehirspor:4 Çat Gençlikspor:0

15 Nisan 2017 10:01

K., Çat Gençliksporu 4-0 mağlup etti.


2017-2018 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligde mücadele edecek takımın belirleneceği müsabakada Nevşehirspor ile Çat Gençlikspor Gazi stadyumunda karşılaştı. Karşılaşmayı Çat Belediye Başkanı Kamil Duru, Nevşehirspor Kulüp Başkanı Muzaffer Leblebici, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, ASKF Başkanı Mustafa Avcı, Futbol İl temsilcisi Tolga Karaca ve yaklaşık 200 taraftar takip etti.


Nevşehirsporlu futbolcuların başlama vuruşuyla başlayan müsabakada Nevşehirspor 10.dakikada Doğancan, 25.dakikada ise Semih Türe’nin kaydettiği goller ile ilk devreyi 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında her iki takımında istekli futbolu maçı izlemeye gelenler tarafından büyük takdir toplarken Nevşehirspor 47 ve 63.dakikalarda Enes Nalbantoğlu’nun kaydettiği iki gol ile maçta 4-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Nevşehirspor, Çat Gençliksporu 4-0 mağlup ederken 2017-2018 futbol sezonunda Nevşehir’i Bölgesel Amatör Ligde yeniden temsil etme hakkını kazandı.




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