Nevşehirspor’da bir ayrılık daha

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor, kanat oyuncusu Burak Mete ile yollar ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele eden Nevşehirspor’da kanat oyuncusu Burak Mete ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sosyal paylaşım sayfasında Nevşehirspor’dan ayrıldığını açıklayan Burak Mete, “Bugün itibarıyla Nevşehirspor’dan karşılıklı anlaşarak ayrılmış bulunmaktayım. Başta sayın Başkanımız Muzaffer Leblebici’ye, yönetim kurulumuza ve büyük Nevşehirspor taraftarlarına çok teşekkür ederim. Bir gün yine buluşmak dileğiyle” sözlerini paylaştı.