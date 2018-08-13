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13 Ağustos 2018 16:21

NEVÜ, antrenörlük eğitim bölümü seçmenleri başladı

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alacak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” için özel yetenek sınavı seçmeleri başladı.

NEVÜ, antrenörlük eğitim bölümü seçmenleri başladı

13 Ağustos 2018 16:21


NEVÜ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı “Antrenörlük Eğitimi Bölümü” için Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen toplam 144 öğrenci başvuru yaptı.


Rektör Bağlı Aday Öğrencilere Başarılar Diledi


NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, beraberinde Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Metin Korkmaz, akademik ve idari yöneticileri ile üniversitenin Spor Merkezinde bugün başlayan özel yetenek sınav alanını ziyaret etti.


Özel yetenek sınav alanını yerinde inceleyerek bilgi alan Rektör Bağlı, sınava giren adaylara ve sınav görevlilerine de başarılar diledi. NEVÜ’nün eğitim kadrosu ve sportif alt yapı yönünden çok iyi düzeyde olduğunu belirten Bağlı, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavına adayların göstermiş olduğu ilginin de üniversite adına ayrıca memnuniyet verici olduğunu ifade etti.


Spor Merkezinde başlayan ve 15 Ağustos 2018 tarihine kadar devam edecek özel yetenek sınavı sonuçlarına göre; genel kontenjan ile 22 erkek - 22 kadın, milli olimpik 3 erkek - 3 kadın, milli olimpik olmayan 2 erkek - 1 kadın, engelli aday kontenjanı dahilinde ise 3 erkek 3 kadın olmak üzere toplam 60 öğrenci NEVÜ Antrenörlük Eğitim Bölümünün ilk öğrencileri olmaya hak kazanmış olacak.




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