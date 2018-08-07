NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ön kayıtları başladı

NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne liselerin spor alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan ve milli sporculardan TYT puanından en az 200 puan alan, liselerin diğer alan-kol bölümlerinden mezun olan adaylardan TYT puanından 220 puan alan öğrenciler ile birlikte, bedensel, görme, işitme, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanları 100 ve üzerinde olan adaylar başvurabilecek. Ayrıca NEVÜ tarafından kabul edilen minimum başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar kabul edilecek. 09 Ağustos 2018 tarihine kadar NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi Spor Merkezine gelerek başvuruda bulunacak adaylar, 16-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında da NEVÜ Spor Merkezinde özel yetenek sınavına girecek.

Özel Yetenek Sınavı ile 55 Öğrenci Alınacak

NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ön kayıtların ardından düzenleyeceği özel yetenek sınavı sonuçlarına göre 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için milli sporcu kontenjanıyla 6 olimpik, 2 olimpik olmayan, diğer adaylarda 18 kadın, 19 erkek, 5 yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 3’ü bayan 2’si erkek olmak üzere toplam 55 öğrenci alacak.