NEVÜ kayıt için gelen öğrencilere servis hizmeti veriyor

NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kayıt için gelenlere yardımcı olmak, kayıt yerlerine kolayca ulaşımlarını sağlamak ve kayıt işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına yönelik 3-7 Ağustos 2018 tarihleri arasında otobüsler ile servis hizmeti başlattı. Kayıt boyunca şehir dışından gelen öğrenciler ve aileleri, 08:30-17:30 saatleri arasında her yarım saatte bir NEVÜ tarafından tahsis edilen otobüsler ile Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminalinden alınarak NEVÜ kayıt merkezine kolayca ulaşımları sağlanıyor.

Kayıt için Nevşehir’e gelecek olan veli ve öğrencilerin, işlemlerini kısa sürede bitirmeleri, sorun yaşamamaları için gerekli tedbirleri günler öncesi alan NEVÜ ayrıca, gelenlere yardımcı olmak ve kayıt yerlerine kolayca ulaşımlarını sağlamak için Nevşehir Adnan Menderes Otobüs Terminalinde bilgilendirme standı da kurdu.