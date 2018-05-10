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10 Mayıs 2018 09:24

NEVÜ Meslek Yüksekokulu 16.geleneksel grafik tasarım sergisini açtı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ’16.

NEVÜ Meslek Yüksekokulu 16.geleneksel grafik tasarım sergisini açtı

10 Mayıs 2018 09:24

Geleneksel Grafik Tasarım Sergisi’ açıldı.


NEVÜ MYO Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışına; MYO Müdürü Doç. Dr. Ersan Kabalcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Mehmet Ali Parlak ve Öğr. Gör. Burhanettin Duran, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Serginin açılışında konuşan MYO Müdürü Doç. Dr. Ersan Kabalcı, öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca elde ettikleri birikimlerini becerileriyle birleştirerek ortaya çıkardıkları başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kabalcı ayrıca, sergide çalışmaları bulunan öğrencilere ve kendilerini yetiştiren hocalara da teşekkür etti.


Konuşmasının ardından serginin açılışını katılımcılar ile birlikte gerçekleştiren Kabalcı, daha sonra sergiyi gezerek sergide yer alan tasarım çalışmaları hakkında bilgi aldı.


MYO 1. sınıf öğrencilerinin; noktalama portre, 2 boyutlu çalışmalar, mandala, guaj boya çalışmaları, desen çizimleri, tuval çalışmaları, yağlı boya çalışmaları, doğa çekimleri ile 2. sınıf öğrencilerinin; kitap kapak tasarımı, ambalaj tasarımları, afiş tasarımları, katalog tasarımları, manipülasyonu afiş çalışmaları, stüdyo çekimleri, make up çekimleri, dergi tasarımları, ağaç dekoru ve takvim çalışmalarının yer aldığı sergi, 12 Mayıs 2018 tarihine kadar MYO’da açık kalacak.




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